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27 июля, источник: © РИА Новости

США распространяют фейки о полетах БПЛА над САР, заявили в Минобороны

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. США дезинформируют мировую общественность о незаконных полетах своих БПЛА над Сирией, обвиняя российскую сторону в «опасных сближениях», сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

Источник: РИА "Новости"

«США продолжают дезинформировать мировую общественность относительно недеконфликтованных и незаконных полетов своих беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии, обвиняя российскую сторону в “опасных сближениях”. При том все опасные ситуации в сирийском небе провоцируются именно со стороны авиации “коалиции”, осуществляющей полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии», — сказал Гуринов на брифинге.

Кроме того, он уточнил, что в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-16, одной парой истребителей «Рафаль» и одной парой истребителей «Тайфун» «коалиции».

Также за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»* в провинции Идлиб.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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