США распространяют фейки о полетах БПЛА над САР, заявили в Минобороны

«США продолжают дезинформировать мировую общественность относительно недеконфликтованных и незаконных полетов своих беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии, обвиняя российскую сторону в “опасных сближениях”. При том все опасные ситуации в сирийском небе провоцируются именно со стороны авиации “коалиции”, осуществляющей полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии», — сказал Гуринов на брифинге.
Кроме того, он уточнил, что в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-16, одной парой истребителей «Рафаль» и одной парой истребителей «Тайфун» «коалиции».
Также за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»* в провинции Идлиб.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.