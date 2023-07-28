00:51 (мск), источник: ТАСС
США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре
По данным источников Politico, планируется, что несколько танков направят в августе в Германию, где они пройдут модернизацию.
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ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Власти США намерены начать поставки американских танков Abrams на Украину в сентябре. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
«Планируется отправить несколько танков Abrams в Германию в августе, где они пройдут окончательную модернизацию. После завершения этого процесса первая партия Abrams будет отправлена на Украину в следующем месяце», — сообщили изданию источники. США отправляют старые модели M1A1 вместо более новых модификаций A2, на поставки которых на Украину потребовались бы годы, уточняет Politico.
Как следует из публикации, «в первую партию войдут от шести до восьми танков». Всего США планируют передать Киеву 31 танк. Издание сообщает, что «более старые модели перед отправкой на Украину лишаются наиболее засекреченных технологий, включая в некоторых случаях секретную броню с обедненным ураном».
Издание отмечает, что украинские военные могут приступить к управлению танками после прохождения 10-недельного курса подготовки. Ожидается, что они завершат обучение в августе.
В публикации приводится комментарий представителя Пентагона. «Мы делаем все возможное, чтобы доставить их [танки] на Украину как можно скорее», — заявил он, не уточнив, о каких сроках идет речь.