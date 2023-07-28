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04:57 (мск), источник: ТАСС

Шойгу присутствовал на военном параде в Пхеньяне

Парад принимал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Источник: РИА "Новости"

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Торжественный парад по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950−1953 годов прошел в Пхеньяне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что парад принимал лидер КНДР Ким Чен Ын. Среди почетных гостей была, в частности, российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу.

На параде также присутствовала делегация из КНР под руководством заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуна.

Корейская война началась 25 июня 1950 года и завершилась 27 июля 1953 года. В конфликте, помимо КНДР и Республики Корея, приняли участие китайские добровольцы со стороны Пхеньяна и американская армия под флагом ООН со стороны Сеула. Пхеньян также получал поддержку от СССР. Война закончилась перемирием, однако мирный договор все еще не подписан.

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