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05:26 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны Японии сильно изменило оценки России

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Оценки и характеристики относительно России в докладе «Белая книга обороны» Японии за 2023 год содержат обновленные формулировки, заявил представитель японского минобороны, отвечая на вопрос РИА Новости.

Источник: Reuters

«В Белой книге прошлого года было записано, что тенденции в России являются предметом беспокойства и пристального внимания. В книге этого года с учетом принятых в декабре прошлого года трех стратегических документов записано, что “стратегическое взаимодействие России с Китаем вызывает сильное беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности”. В этой части оценка сильно изменилась», — сказал представитель минобороны Японии.

Также новым является размещение в «Белой книге» информации об учениях «Восток-22», сказал представитель минобороны.

«Белая книга» — ежегодный доклад минобороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год. Впервые японская «Белая книга» была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. Она не является стратегическим документом. В пятницу ее представили на рассмотрение правительства.

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