Минобороны Японии сильно изменило оценки России

«В Белой книге прошлого года было записано, что тенденции в России являются предметом беспокойства и пристального внимания. В книге этого года с учетом принятых в декабре прошлого года трех стратегических документов записано, что “стратегическое взаимодействие России с Китаем вызывает сильное беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности”. В этой части оценка сильно изменилась», — сказал представитель минобороны Японии.
Также новым является размещение в «Белой книге» информации об учениях «Восток-22», сказал представитель минобороны.
«Белая книга» — ежегодный доклад минобороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год. Впервые японская «Белая книга» была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. Она не является стратегическим документом. В пятницу ее представили на рассмотрение правительства.