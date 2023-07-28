Анализ ДНК указал на происхождение древних жителей Мачу-Пикчу По данным исследователей, первые поселения на этом месте могли быть основаны до XIII века
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
11Разрушение Каховской ГЭС
Главное
Спецоперация на Украине
08:41 (мск), источник: ТАСС

Президент Грузии назвала провокацией РФ прибытие в Батуми лайнера из Сочи

Саломе Зурабишвили считает, что Россия блокирует транспортировку зерна и якобы препятствует движению в Черном море.

Источник: РИА "Новости"

ТБИЛИСИ, 28 июля. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала российской провокацией прибытие в Батуми лайнера Astoria Grande из Сочи, что вызвало протесты среди граждан.

«Горжусь нашим народом, который мирно опротестовал последнюю российскую провокацию — посещение грузинского порта Батуми российским круизным лайнером», — написала Зурабишвили в Twitter. Также она утверждала, что Россия блокирует транспортировку зерна и якобы препятствует движению в Черном море.

Вечером в четверг более сотни граждан Грузии собрались в Батуми на пристани с плакатами, протестуя против прибытия круизного лайнера с российскими туристами на борту. Недовольство граждан вызвали, в том числе комментарии некоторых пассажиров местным СМИ о том, что они бывали в Абхазии. Одна из российских гражданок, в частности, сказала местному телеканалу, что Россия освободила Абхазию от грузин, что вызвало негативную реакцию в обществе. Протест длился примерно час, после чего лайнер покинул причал.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что лайнер из Сочи направляется в Батуми. Агентство морского транспорта Грузии 25 июля опубликовало заявление, в котором пояснило, что Astoria Grande выполняет коммерческий рейс, ходит под флагом Палау, обслуживает турецкую круизную компанию и войдет в батумский порт из турецкого Трабзона. Судовладельческая компания, как отметили в агентстве, зарегистрирована на Сейшельских Островах и не находится под санкциями.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе турецкой компании Miray Cruises, на борту лайнера находятся 850 туристов из России и Турции.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Этот космодром станет безальтернативным вариантом для старта российских межпланетных миссий
"Награда уплыла из-под носа этой группы астрономов просто потому, что им не хватило смелости опубликовать столь странный результат"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
туризм и отдых