Анализ ДНК указал на происхождение древних жителей Мачу-Пикчу По данным исследователей, первые поселения на этом месте могли быть основаны до XIII века
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
11Разрушение Каховской ГЭС
Главное
Спецоперация на Украине
09:03 (мск), источник: РБК

Медведев назвал шестерых западных политиков рептилоидами

В США ведут «параноидальные поиски инопланетян» и заявляют о спрятанных «останках с нечеловеческой биологией», написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды — явно не люди!» — написал Медведев, опубликовав фото шести западных политиков. В их числе — президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, экс-премьер Британии Борис Джонсон, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

26 июля в конгрессе США прошли слушания о случаях обнаружения неопознанных летающих объектов (НЛО), или «неопознанных воздушных аномалий». Бывший агент ЦРУ Дэвид Граш рассказал, что Минобороны США обнаружило внеземной биоматериал в предполагаемых местах инцидентов с НЛО. По его словам, он не понаслышке знает о секретных программах, связанных с внеземными технологиями, во многом превосходящими возможности США. Власти, утверждает он, скрывают эти программы и готовят репрессии против свидетелей.

Слушания в конгрессе провели из-за участившихся сообщений, касающихся НЛО. В 2022 году аппарат директора Национальной разведки США суммарно принял сообщения о 510 «неопознанных воздушных явлениях». Речь идет главным образом о тех случаях, когда сведения об НЛО предоставляют военнослужащие ВМС и ВВС США, а также американские ведомства.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Новая атака на Крым: подробности о жертвах и разрушениях
Как депутаты изменили правила призыва в России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТОМедведев Дмитрийдипломатия