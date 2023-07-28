Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Авторы документа предусмотрели вступление норм в силу с 1 января 2024 года. При рассмотрении в Госдуме в первом чтении обсуждалось поэтапное повышение нижней границы призывного возраста с 18 до 21 года с переходным периодом. Ко второму чтению депутаты поправками исключили эти нормы из законопроекта.
«Ничего не меняется, как было с 18 лет, так и остается. Никто, кто имел льготы, отсрочку — ничего не меняется», — прокомментировала решение Совфеда спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.
Пакет законов и поправок, регулирующих воинский учет, также включает повышение штрафов за неявку по повестке без уважительной причины и наказание в ситуациях, когда военнообязанный не сообщил в военкомат об изменении в своих данных.
Также предусмотрен запрет на выезд из страны при призыве, который начнет действовать со дня направления повестки.
Кроме того, новые нормы уточняют сроки заключения контрактов с призывниками и россиянами, находящимися в запасе, в период мобилизации, военного положения, в военное время, при проведении контртеррористических операций или при использовании Вооруженных сил за пределами территории государства. В частности, в период ЧС Минобороны сможет заключать соглашения на год или меньший срок.
Еще один предмет регулирования — специализированные государственные унитарные предприятия (ГУП), которые губернаторы смогут создавать по решению президента. ГУП будут «содействовать правоохранительным органам, органам ФСБ и органам военного управления в охране общественного порядка, защите границы, борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями».
Сотрудникам таких предприятий предоставляется возможность использовать боевое стрелковое оружие и патроны.