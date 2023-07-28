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12:37 (мск), источник: © РИА Новости

Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сенаторы одобрили законопроект, который повышает верхний порог призывного возраста на три года — с 27 до 30 лет, нижняя граница при этом остается неизменной. Согласно инициативе, призыву на срочную службу подлежат россияне в возрасте от 18 до 30 лет. На заседании замминистра обороны Николай Панков заявил, что зачисленных в запас до 31 декабря 2023 года не призовут в 2024-м году.

Источник: © РИА Новости

Авторы документа предусмотрели вступление норм в силу с 1 января 2024 года. При рассмотрении в Госдуме в первом чтении обсуждалось поэтапное повышение нижней границы призывного возраста с 18 до 21 года с переходным периодом. Ко второму чтению депутаты поправками исключили эти нормы из законопроекта.

«Ничего не меняется, как было с 18 лет, так и остается. Никто, кто имел льготы, отсрочку — ничего не меняется», — прокомментировала решение Совфеда спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

Пакет законов и поправок, регулирующих воинский учет, также включает повышение штрафов за неявку по повестке без уважительной причины и наказание в ситуациях, когда военнообязанный не сообщил в военкомат об изменении в своих данных.

Также предусмотрен запрет на выезд из страны при призыве, который начнет действовать со дня направления повестки.

Кроме того, новые нормы уточняют сроки заключения контрактов с призывниками и россиянами, находящимися в запасе, в период мобилизации, военного положения, в военное время, при проведении контртеррористических операций или при использовании Вооруженных сил за пределами территории государства. В частности, в период ЧС Минобороны сможет заключать соглашения на год или меньший срок.

Еще один предмет регулирования — специализированные государственные унитарные предприятия (ГУП), которые губернаторы смогут создавать по решению президента. ГУП будут «содействовать правоохранительным органам, органам ФСБ и органам военного управления в охране общественного порядка, защите границы, борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями».

Сотрудникам таких предприятий предоставляется возможность использовать боевое стрелковое оружие и патроны.

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