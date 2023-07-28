СФ одобрил закон о штрафе ₽30 тыс. за неявку в военкомат по повестке

Гражданина также смогут оштрафовать на сумму от 1 тыс. до 5 тыс. руб., если он не сообщил об изменении своих учетных данных, таких как место работы, семейное положение и др. А если призывник переехал на новое место жительтва и не сообщил об этом в военкомат, его смогут оштрафовать на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. руб.
Изначально комитет Госдумы по обороне настаивал на штрафе за неявку в военкомат по повестке в размере 50 тыс. руб., однако накануне в закон была внесена поправка о снижении такого штрафа до 30 тыс. руб.
Кроме штрафа не явившимся в военкомат россиянам грозит ограничение права на управление автомобилем, запрет на регистрацию в качестве ИП и самозанятого, приостановка государственной регистрации недвижимости, отказ в получении кредитов и займов.
Правительство 26 июля утвердило форму повестки о мобилизации. Прежде для этого использовалась типовая форма повестки по призыву. Повестка содержит ссылку на указ президента Владимира Путина «об объявлении мобилизации». В прошлом году глава государства подписал указ «об объявлении частичной мобилизации». Форма повестки не содержит слово «частичная» и номер указа президента.
В ее тексте есть рекомендации взять с собой туалетные принадлежности, еду на один день и документы, а также предупреждение об уголовной ответственности. При этом уголовная ответственность наступает только в случае уклонения от призыва, а за неявку в военные комиссариаты по повестке, неоказание содействия комиссариатам в мобилизационной работе и непредоставление списков подлежащих мобилизации граждан грозит административная ответственность в виде штрафа. После того как был завершен призыв по частичной мобилизации в прошлом октябре, в Думе утверждали, что отказались от идеи уголовной ответственности за уклонение от службы по мобилизации из-за утраты актуальности.