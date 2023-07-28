Зеленский привел в соответствие с новоюлианским календарем даты нескольких праздников

Согласно документу, переносятся следующие праздники:
Кроме того, Зеленский распорядился отмечать 15 мая Международный день семьи, а 9 ноября — Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.
Украинский президент также подписал закон, согласно которому Рождество в стране перенесено с 7 января на 25 декабря. «Возвращен с подписью президента Украины», — указано в карточке соответствующего документа на сайте Верховной рады.
27 июля так называемый поместный собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) утвердил решение о переходе на новоюлианский календарь, который в том числе предусматривает перенос празднования Рождества на 25 декабря.
До сих пор все неканонические юрисдикции, объединившиеся в ПЦУ, так же как и каноническая Украинская православная церковь, жили по юлианскому календарю. Юлианским календарем пользуются также Русская (за исключением некоторых зарубежных приходов), Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская православные церкви.
Новоюлианский календарь был разработан в начале 20-х годов ХХ века сербским астрономом Милутином Миланковичем (1879−1956). Тогда же начался переход на этот календарь ряда поместных православных церквей. Новоюлианский календарь до 28 февраля 2800 года будет полностью совпадать с григорианским, которым пользуются католики. При этом в православных церквях, перешедших на новоюлианский календарь, методика расчета для празднования Пасхи исчисляется по юлианскому календарю.