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15:11 (мск), источник: ТАСС

Зеленский привел в соответствие с новоюлианским календарем даты нескольких праздников

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменении дат нескольких праздников, связанных с религиозными событиями, тем самым приведя их в соответствие с новоюлианским календарем. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

Источник: Reuters

Согласно документу, переносятся следующие праздники:

  • День украинской письменности и языка — с 9 ноября на 27 октября;
  • День украинского казачества — с 14 октября на 1 октября;
  • День украинской государственности и «День крещения Киевской Руси — Украины» — с 28 июля на 15 июля;
  • День усыновления — с 30 сентября на 17 сентября;
  • День защитника Украины переименован в День защитников и защитниц Украины, а его празднование перенесено с 14 октября на 1 октября.

Кроме того, Зеленский распорядился отмечать 15 мая Международный день семьи, а 9 ноября — Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.

Украинский президент также подписал закон, согласно которому Рождество в стране перенесено с 7 января на 25 декабря. «Возвращен с подписью президента Украины», — указано в карточке соответствующего документа на сайте Верховной рады.

Смена календаря

27 июля так называемый поместный собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) утвердил решение о переходе на новоюлианский календарь, который в том числе предусматривает перенос празднования Рождества на 25 декабря.

До сих пор все неканонические юрисдикции, объединившиеся в ПЦУ, так же как и каноническая Украинская православная церковь, жили по юлианскому календарю. Юлианским календарем пользуются также Русская (за исключением некоторых зарубежных приходов), Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская православные церкви.

Новоюлианский календарь был разработан в начале 20-х годов ХХ века сербским астрономом Милутином Миланковичем (1879−1956). Тогда же начался переход на этот календарь ряда поместных православных церквей. Новоюлианский календарь до 28 февраля 2800 года будет полностью совпадать с григорианским, которым пользуются католики. При этом в православных церквях, перешедших на новоюлианский календарь, методика расчета для празднования Пасхи исчисляется по юлианскому календарю.

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