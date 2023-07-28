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20:08 (мск), источник: ТАСС

Цифровой реестр и оповещения через «Госуслуги». Принят новый порядок направления повесток

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Правительство России утвердило подготовленные Минобороны изменения в Положение о призыве на военную службу. Они касаются правил формирования и направления повесток, сообщает пресс-служба кабинета министров.

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«[Поправки] предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета», — говорится в сообщении.

В частности, согласно новым правилам, постановка на воинский учет, снятие с него и внесение изменений в соответствующие документы может проводиться «без личной явки граждан в военный комиссариат, путем внесения в реестр воинского учета сведений, содержащихся о них в государственных информационных системах».

Достоверность, полнота и актуальность предоставляемых в реестр сведений будут обеспечиваться Федеральной налоговой службой, Минцифры, МВД, Минздравом, Минспортом, Минсельхозом, ФСИН, Фондом пенсионного и социального страхования. Оператором реестра определено Министерство обороны России.

«Граждане смогут вносить изменения в сведения о себе, размещенные в реестре. Для этого потребуется направить обращение в военкомат через портал госуслуг или придя туда лично», — пояснили в кабмине.

Реестр и уведомления.

В правительстве добавили, что извещения «будут размещаться в электронном реестре повесток — в личных кабинетах граждан на этом ресурсе». «Для удобства правилами предусмотрены три способа направления повесток: бумажные, вручаемые лично; бумажные, направляемые по почте заказным письмом; повестки в электронной форме», — рассказали в пресс-службе.

О направлении повестки любым из перечисленных способов, в том числе для уточнения сведений, содержащихся в реестре воинского учета, граждан будут оповещать уведомлением в личный кабинет на портале госуслуг.

Поправки приняты в развитие закона о цифровизации воинского учета, который был подписан в апреле 2023 года. Как отметили в кабмине, переход на электронные информационные системы позволит повысить эффективность воинского учета, а также исключить возможные ошибки.

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