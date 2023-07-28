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21:05 (мск), источник: РБК

Путин и главы африканских государств приняли совместную декларацию

Президент России Владимир Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия — Африка, а также план действий Форума партнерства Россия — Африка на 2023−2026 годы. Документы опубликованы на сайте Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

Как ранее пояснил помощник президента Юрий Ушаков, в итоговой декларации зафиксированы согласованные подходы к вопросам развития российско-африканского сотрудничества и углубления взаимодействия на международной арене.

Всего в декларации 74 пункта, они касаются сотрудничества в сфере безопасности, охраны окружающей среды, науки, культуры, спорта и торгово-экономического сотрудничества.

Отдельно Россия подписала с африканскими странами декларацию о предотвращении гонки вооружений в космосе. Страны договорились приложить все усилия, чтобы «предотвратить превращение космического пространства в арену военной конфронтации и обеспечить безопасность космической деятельности».

Также отдельно стороны подписали декларации об обеспечении международной информационной безопасности и о борьбе с терроризмом.

Второй саммит Россия — Африка прошел 27—28 июля в Санкт-Петербурге. Среди прочего на встрече Москва урегулировала вопросы с долгами африканских стран. Как заявили в МИДе, вопросы урегулированы на 90%. Как рассказал президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания, общая сумма списанной Россией задолженности африканских стран в настоящее время составляет $23 млрд.

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