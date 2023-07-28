21:37 (мск), источник: Life.ru
Ещё одна организация исключена из реестра иноагентов
Минюст РФ исключил правозащитную организацию «Зона права» из реестра иноагентов. Это следует из информации на сайте ведомства.
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По данным реестра, организацию убрали из него ещё 21 июля. Причины решения исключить её пока не известны. Организация, занимающаяся помощью заключённым, попала в список иноагентов в сентябре 2021 года.
Ранее организацией, которую Минюст удалил из реестра иноагентов, оказалась НКО «Евразийская антимонопольная ассоциация» (ЕАА). Она попала в список 27 июня 2013 года, став первым иноагентом в России.