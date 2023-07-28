Британка получила наследство от мужчины, которого не знала Она унаследовала состояние в размере 231 тысячи долларов
Фоторепортажи
24Выбраны самые забавные снимки домашних животных 2023 года
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
Главное
Главные новости недели
21:37 (мск), источник: Life.ru

Ещё одна организация исключена из реестра иноагентов

Минюст РФ исключил правозащитную организацию «Зона права» из реестра иноагентов. Это следует из информации на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

По данным реестра, организацию убрали из него ещё 21 июля. Причины решения исключить её пока не известны. Организация, занимающаяся помощью заключённым, попала в список иноагентов в сентябре 2021 года.

Ранее организацией, которую Минюст удалил из реестра иноагентов, оказалась НКО «Евразийская антимонопольная ассоциация» (ЕАА). Она попала в список 27 июня 2013 года, став первым иноагентом в России.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Часть столичных ТРЦ перезапустят под досуг москвичей, для этого Москва выд
Завершилась реконструкция московского городского вокзала Тимирязевская МЦД
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
права человека