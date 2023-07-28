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23:32 (мск), источник: ТАСС

В США заявили, что не видят поставок оружия из Китая в Россию

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Москва получает от Пекина «некоторую продукцию двойного назначения».

Источник: AFP 2023

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему не располагают данными о возможности поставок вооружений из Китая в Россию. Это подтвердил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы также видели, что Россия и Китай продолжают пытаться укреплять оборонное сотрудничество. Мы не видели, чтобы Китай предоставлял летальные средства Вооруженным силам России. Но мы знаем, что они получают некоторую продукцию двойного назначения», — заявил представитель Белого дома, не вдаваясь в детали.

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