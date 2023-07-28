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23:37 (мск), источник: ТАСС

Путин назвал ценными для РФ предложения Африки по урегулированию на Украине

Глава государства отметил, что Москва уважает принципиальную позицию своих африканских партнеров, которые выступают за сохранение стабильности и безопасности в мире.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Москва уважает принципиальную позицию своих африканских партнеров, которые выступают за сохранение стабильности и безопасности в мире. Она также придает большое значение их предложениям по урегулированию ситуации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Сенегала Маки Салем.

«Россия и Сенегал плодотворно сотрудничают на площадке ООН. В целом хочу подчеркнуть, что в России с большим уважением относятся к принципиальной позиции Сенегала и других африканских государств в пользу сохранения стабильности и безопасности в мире, формирования более справедливой модели международных отношений, мирного урегулирования конфликтов», — сказал он.

Отдельно он упомянул и об африканской инициативе по урегулированию ситуации на Украине. «Чуть позже сегодня мы с вами и рядом других африканских лидеров продолжим начатое здесь же, в Петербурге, в июне обсуждение возможных путей урегулирования ситуации вокруг Украины в рамках африканской мирной инициативы, чему мы придаем большое значение», — добавил Путин.

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