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01:42 (мск), источник: ТАСС

Совет Безопасности ООН призвал немедленно освободить президента Нигера

Члены СБ осудили попытки госпереворота в стране.

Источник: Reuters

ООН, 29 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН резко осудил военный переворот в Нигере и потребовал немедленно и без каких-либо условий освободить президента страны Мохамеда Базума.

«Члены Совета Безопасности ООН резко осудили попытки неконституционным путем сменить законное правительство Республики Нигер 26 июля 2023 года, — говорится в принятом по итогам прошедших в пятницу консультаций совместном заявлении. — Члены СБ ООН призвали к немедленному освобождению демократически избранного президента республики Мохамеда Базума без условий и подчеркнули необходимость защитить его, его семью и членов правительства».

Совбез ООН также «подчеркнул чрезвычайную необходимость восстановления конституционного порядка в Нигере в соответствии с дополнительным протоколом Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о демократии и надлежащем правлении», выразил солидарность с народом Нигера и «подчеркнул важность защиты населения и непрерывного предоставления гуманитарной помощи».

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