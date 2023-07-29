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09:23 (мск), источник: © РИА Новости

Кеннеди-младшего будут травить в США, считает Захарова

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Кандидата в президенты США Роберта Кеннеди подвергнут травле и критике в Соединенных Штатах после того, как он выступил за налаживание диалога на высоком уровне с Россией, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Reuters

«Они всегда начинают травить всех тех, кто высказываются не в их (американского истеблишмента — ред.) пользу. Думаю, сейчас будет включена колоссальная машина ненависти и травли, “отмены”, как они любят, потому что это (высказывания Кеннеди — ред.) полностью идет вразрез с тем, что они декларируют на протяжении последних лет», — ответила Захарова на вопрос об американском политике и возможных контактах двух стран после его заявлений.

«Мы ни с кем не блокировали никаких отношений. Мы готовы развивать были отношения с США, много лет пытались убедить их в том, что равноправные и взаимовыгодные отношения лучше, нежели холодные или горячие войны. Но, вы видите, доминирует другая там логика, логика собственной исключительности, диктата, навязывания всем своего мнения», — добавила Захарова.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди выступил за налаживание диалога с Россией на высоком уровне. Кеннеди-младший приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди и соревнуется с действующим американским лидером Джо Байденом за номинацию от Демократической партии.

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