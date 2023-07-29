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13:06 (мск), источник: Газета.Ру

ЕС не признал переворот в Нигере

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС не признает легитимность пришедших к власти в результате переворота мятежников. Заявление было сделано политиком в социальной сети Twitter.

Источник: AP 2023

«Евросоюз не признает и не будет признавать власти, образовавшиеся в результате путча в Нигере», — заявил Боррель.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

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