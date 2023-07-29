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21:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьер-министр Польши: более сотни вагнеровцев двинулись к Сувалкскому коридору

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более сотни наемников ЧВК «Вагнер» двинулись со стороны Белоруссии к Сувалкскому коридору, по которому проходит польско-литовская граница. Он считает, ЧВК таким образом готовится к «гибридному» нападению на Польшу, передает Wyborcza.

Источник: РИА "Новости"

Сувалкский коридор — линия границы Польши с Литвой длиной около 100 км, которая в теории могла бы соединить Белоруссию и Калининградскую область. НАТО называло этот коридор наиболее уязвимым участком внешних границ альянса и возможной целью РФ.

Господин Моравецкий считает, что вагнеровцы под видом белорусских пограничников будут помогать нелегалам проникнуть в Польшу. Он не исключил, что и сами наемники под видом мигрантов могут перейти польскую границу.

23 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его «начали напрягать» вагнеровцы, которые хотят на Запад «на экскурсию». «Просятся на Запад: разрешите нам!.. Я говорю: вам зачем на Запад, туда? Ну и втихую: мы же контролируем, что происходит: ну сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув!» — сказал он.

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что Польша несерьезно относится к словам Александра Лукашенко и считает их элементом психологической войны.

Эрдни Кагалтынов

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