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17:17 (мск), источник: ТАСС

Президент Гвинеи-Бисау назвал русских братьями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Россия и Гвинея-Бисау являются братскими народами, и в Бисау благодарны России и СССР за поддержку на различных этапах истории этой африканской страны. Об этом заявил в субботу президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"

«Вы можете рассчитывать на Гвинею-Бисау как на надежного партнера. Мы не просто друзья — мы братья, — сказал он. — Мы никогда не забудем поддержку, которую нам оказал братский советский народ в борьбе за независимость. Сегодня мы приехали сюда и представляем независимый народ, поэтому мы не можем это забыть».

Помимо политической поддержки, Сисоку Эмбало отметил и роль Советского союза в развитии системы образования на его родине. Также он указал на то, что некоторые участники встречи из его делегации обучались в свое время в Санкт-Петербурге и Баку.

«Я помню, что сам когда учился, у нас были преподаватели географии, физики, химии — это были преподаватели из России, СССР. Уровень образования в ту эпоху был очень высок благодаря этим преподавателям. Сейчас уровень просел, но надеюсь, что с помощью нашего партнерства мы восстановим прежний уровень», — сказал он, призвав активизировать сотрудничество в сфере подготовки кадров.

Бисайский лидер подчеркнул, что африканская республика на протяжении вот уже 50 лет сохраняет хорошие отношения с Россией и заявил, что просто «не мог не приехать на саммит Россия — Африка», который, по его словам, был организован на высоком уровне. Он выразил надежду на поддержку Бисау со стороны России, назвав ее «хорошим, демократическим партнером».

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