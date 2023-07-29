Президент Гвинеи-Бисау назвал русских братьями

«Вы можете рассчитывать на Гвинею-Бисау как на надежного партнера. Мы не просто друзья — мы братья, — сказал он. — Мы никогда не забудем поддержку, которую нам оказал братский советский народ в борьбе за независимость. Сегодня мы приехали сюда и представляем независимый народ, поэтому мы не можем это забыть».
Помимо политической поддержки, Сисоку Эмбало отметил и роль Советского союза в развитии системы образования на его родине. Также он указал на то, что некоторые участники встречи из его делегации обучались в свое время в Санкт-Петербурге и Баку.
«Я помню, что сам когда учился, у нас были преподаватели географии, физики, химии — это были преподаватели из России, СССР. Уровень образования в ту эпоху был очень высок благодаря этим преподавателям. Сейчас уровень просел, но надеюсь, что с помощью нашего партнерства мы восстановим прежний уровень», — сказал он, призвав активизировать сотрудничество в сфере подготовки кадров.
Бисайский лидер подчеркнул, что африканская республика на протяжении вот уже 50 лет сохраняет хорошие отношения с Россией и заявил, что просто «не мог не приехать на саммит Россия — Африка», который, по его словам, был организован на высоком уровне. Он выразил надежду на поддержку Бисау со стороны России, назвав ее «хорошим, демократическим партнером».