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19:57 (мск), источник: © РИА Новости

МИД Венгрии прокомментировал план ЕС о новом пакете санкций анекдотом

БУДАПЕШТ, 29 июл — РИА Новости. Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто вспомнил анекдот, комментируя планы ЕС ввести новый пакет антироссийских санкций.

Источник: AP 2023

По его словам, любой здравомыслящий человек осознает, что если что-то не удалось сделать за одиннадцать попыток, то предпринимать двенадцатую бессмысленно.

«Логика Брюсселя выглядит так: что-то не работает одиннадцать раз, давайте дожмем двенадцатый раз… Есть анекдот: лежит больной на кушетке и спрашивает врача: “Доктор, получится?” “Ну, в пятнадцатый-то раз должно!” Так и с санкциями», — сказал Сийярто, выступая на конференции, организованной институтом Mathias Corvinus Collegium в венгерском Эстергоме.

Как отметил министр, «совершенно ясно и однозначно, что санкционная политика ЕС провалилась, санкции ЕС потерпели фиаско, и это не политическая позиция, а констатация факта».

«Первой причиной введения санкций было названо, что они поставят экономику России на колени, вторая причина — когда Россию поставят на колени, война закончится. Прошло 500 дней — Россия не на коленях», — подчеркнул он.

По словам Сийярто, ограничения не поставили российскую экономику в более простую ситуацию, чем раньше, однако европейская тоже переживает сложности. Он также призвал вспомнить, куда идут поставки российской нефти, ранее направлявшейся в Европу.

«Конечно, в Европу, но через что? И каким образом? И сколько денег дополнительно? И как создаются прибыли? И кто с этого получает выгоду?» — спросил глава венгерского МИД.

Сийярто также подчеркнул, что Венгрия «выбила себе исключения, чтобы не сделать невозможным осуществление национальных интересов, свое энергоснабжение и не нанести себе такого экономического вреда, какой был нанесен другим экономикам Европы».

В конце сентября прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о запуске первых в Европе национальных консультаций с целью узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех жителей страны высказать мнение и таким образом «положить конец» росту цен на энергию, вызванному ограничениями, «навязанными Брюсселем странам Евросоюза». По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.

В консультации приняли участие почти 1,4 миллиона жителей страны из десяти. Правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97 процентов участников «отвергли санкции, вызывающие серьезный вред».

После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в самих Европе и США. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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