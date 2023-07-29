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20:25 (мск), источник: ТАСС

Российское консульство в Молдавии приостановит работу на фоне сокращения персонала

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Российское консульство в Кишиневе приостанавливает работу после требования правительства Молдавии сократить штат дипломатов примерно на две трети до 15 августа.

Источник: РИА "Новости"

«В консульском отделе посольства России в Республике Молдова по техническим причинам с 5 августа 2023 года временно приостановлен прием», — информирует дипломатическое представительство в Telegram-канале.

Ранее МИД Молдавии уведомил посла РФ Олега Васнецова о необходимости сокращения персонала посольства на 45 человек — до 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции. Таким образом их численность будет доведена до уровня молдавского посольства в Москве. Свое решение Кишинев объяснил якобы многочисленными недружественными действиями и попытками России дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдавии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение Молдавии сократить численность российской дипломатической миссии является продолжением недружественной линии нынешнего руководства республики по отношению к России. Он подчеркнул, что подобные шаги по дипломатическим правилам не оставляются без взаимности.

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