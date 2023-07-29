Одобрила Нуланд: в США раскрыли преступление, на которое пошла Украина

«Уничтожение Каховской ГЭС, <…> скорее всего, было одобрено США. <…> Консенсус заключается в том, что это сделали украинцы, и мне сказали, что на самом деле это решение было утверждено (заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов. — Прим. ред.) Викторией Нуланд», — уточнил офицер.
В ночь на 6 июня рухнула верхняя часть Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал станцию, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, одна из целей подрыва дамбы — лишить Крым воды.