Комета в форме корабля из «Звездных войн» приближается к Земле Она окажется максимально близко к планете в момент солнечного затмения
Фоторепортажи
24Выбраны самые забавные снимки домашних животных 2023 года
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
22:32 (мск), источник: © РИА Новости

Одобрила Нуланд: в США раскрыли преступление, на которое пошла Украина

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинцы разрушили Каховскую дамбу по распоряжению американского руководства, написал в Twitter экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Уничтожение Каховской ГЭС, <…> скорее всего, было одобрено США. <…> Консенсус заключается в том, что это сделали украинцы, и мне сказали, что на самом деле это решение было утверждено (заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов. — Прим. ред.) Викторией Нуланд», — уточнил офицер.

В ночь на 6 июня рухнула верхняя часть Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал станцию, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, одна из целей подрыва дамбы — лишить Крым воды.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Умер актер из сериала 'Улицы разбитых фонарей' Андрей Бабенко
'Их атака захлебнулась'. Как ВСУ проспали российское наступление
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта