NYT: Маск отказал ВСУ в подключении Starlink около Крыма

«Starlink часто является единственной возможностью получить доступ к интернету в зонах конфликтов. Сеть используется на Украине для координации ударов беспилотников и сбора разведывательной информации, — говорится в статье. — Илон Маск несколько раз ограничивал доступ к Starlink во время конфликта, отмечают знакомые с ситуацией лица. Он отклонил запрос украинских военных включить сеть около Крыма».
В статье не уточняется, когда именно был отклонен запрос Вооруженных сил Украины.
Газета также напоминает, что в 2022 году Маск распространил свой мирный план, который «смотрелся, как отвечающий российским интересам».
В качестве первого шага тогда он предложил провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России. По мнению бизнесмена, Крым официально будет частью РФ, а Украина может провозгласить нейтральный статус.
В январе в Минобороны Украины заявили о формировании в армии соединений из ударных дронов, которые оснастят терминалами спутниковой связи Starlink.
9 февраля президент SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила о решении ограничить доступ к сети Starlink для военных беспилотников на Украине. Она пояснила, что технология разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием. В свою очередь Илон Маск отметил, что сеть Starlink необходима для обеспечения связи на Украине, но она не должна использоваться для эскалации, которая может повлечь за собой третью мировую войну.