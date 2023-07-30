11:14 (мск), источник: РБК
Минобороны сообщило об отражении 11 атак ВСУ на четырех направлениях
ВС России за последние сутки отразили 11 атак ВСУ на четырех направлениях, потери противника составили до 580 человек, сообщили в Минобороны.
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Российские военные за сутки суммарно отразили 11 атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях, сообщили в пресс-службе Минобороны. Семь попыток атак украинские силы совершили в ДНР, в том числе под селом Клещеевка.
«На донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражено семь атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в районе Дзержинска (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 24-й бригады территориальной обороны, а потери ВСУ на направлении составили до 190 человек.
На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 250 украинских военнослужащих.
На краснолиманском направлении отражены три атаки ВСУ в районе населенного пункта Ковалевка (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. За сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих.
Помимо этого, в военном ведомстве сообщили о продвижении российских войск на 300 м в глубину обороны противника в направлении населенного пункта Новоселовское (ЛНР), а также о поражении пункта управления 100-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Ямполь (ДНР).
Украинское контрнаступление по всей линии фронта продолжается с начала июня. Минобороны России не раз рапортовало об отражении атак ВСУ. Президент Владимир Путин заявлял, что украинские военные несут тяжелые потери, исчисляемые десятками тысяч человек. Государства Запада «явно разочарованы» результатами контрнаступления, считает он.
Власти Украины признавали, что наступление идет медленнее, чем хотелось бы. «Некоторые люди воспринимают это как голливудский фильм и ждут результатов прямо сейчас. Это не так. На карту поставлены жизни людей», — говорил президент Владимир Зеленский. В украинском Минобороны подчеркивали, что стараются сберечь жизни военнослужащих, несмотря на отставание наступления от графика.
27 июля The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что армия Украины приступила к основной фазе контрнаступления. По их словам, ВСУ начали задействовать тысячи военнослужащих, пребывавших в резерве, а Киев оценил продолжительность новой фазы наступления в три недели, если добьется успеха. Но другие собеседники не исключили, что Киев таким образом может готовиться к главному удару или просто усиливать сражающиеся подразделения. В тот же день Владимир Путин заявил об активизации боев на Украине.
Путин, говоря о мирных инициативах африканских стран, отмечал, что Россия не может прекратить огонь в условиях наступления украинских войск на ее позиции.