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14:53 (мск), источник: © РИА Новости

Талибы сожгли музыкальные инструменты в Герате, сообщили источники

КАБУЛ, 30 июл — РИА Новости. Местное подразделение министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного сожгло музыкальные инструменты в провинции Герат на западе Афганистана, заявили РИА Новости информированные источники.

Источник: AP 2023

«Официальные представители министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного заявляют, что продажа и использование музыкальных инструментов запрещаются религией», — заявил один из источников РИА Новости.

Он добавил, что людей, которые продают музыкальные инструменты, ждут юридические последствия.

Ранее в июле телеканал Ariana News сообщал, что талибы («Талибан»*) уничтожили собранные за несколько месяцев в Афганистане музыкальные инструменты, указав на то, что они «разрушают общество». Как отмечалось, в министерстве заявили, что музыкальные инструменты «ставят молодежь на неправильный путь».

Ранее талибы запретили включать музыку в автомобилях и возить женщин без хиджаба. Они также запретили музыкальные композиции и женские голоса на телевидении и радиостанциях в провинции Кандагар, а также обязали мужчин носить бороду в качестве условия приема на государственную службу.

В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Тогдашний президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления «Талибана»* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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