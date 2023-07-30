Путешествия по России: названы интересные места Владивостока Мы предлагаем духовно насытиться прогулкой по столице Приморского края и всего Дальневосточного федерального округа города - Владивостоку
Фоторепортажи
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
Главное
Спецоперация на Украине
16:33 (мск), источник: ТАСС

Путин в Кронштадте тепло попрощался с африканскими лидерами

КРОНШТАДТ, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин завершил совместную с африканскими лидерами морскую прогулку из Санкт-Петербурга в Кронштадт у дверей нового Музея военно-морской славы, который открылся 30 июля. Здесь российский лидер еще раз поговорил со всеми гостями.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Здесь [в Кронштадте] стояли когда-то основные силы Балтийского флота, сейчас они перемещены в город Калининград», — сказал президент РФ своим коллегам из Африки, упомянув затем и другие российские военно-морские соединения. Путин рассказал, что уже был в новом музее еще до открытия (посещал его 23 июля вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко). «Я предлагаю вам ознакомиться с экспозицией», — сказал президент, выразив надежду, что экскурсантов там «долго мучить не будут». «Министр обороны [Сергей Шойгу] вас сопроводит в музей, [а также] командующий флотом [Николай Евменов]. А я хочу вас поблагодарить за то, что вы были вместе с нами все эти три дня», — отметил российский лидер.

«Благодаря нашей дружбе, благодаря нашим отношениям мы смогли с вами провести это мероприятие [форум и саммит Россия — Африка] в течение трех дней и создали хорошую базу для движения вперед дальше. Все, о чем договорились, будем исполнять», — обратился Путин к африканским коллегам, после чего еще раз пожал им всем руки на прощание и с перекинулся с некоторыми из них парой слов.

Этой беседой завершился в широком смысле саммит Россия — Африка: контакты Путина с африканскими лидерами, начавшиеся еще в среду, до открытия форума, и продолжившиеся в субботу и воскресенье.

Музей военно-морской славы построен на базе двух отреставрированных исторических зданий — артиллерийских арсеналов времен Первой мировой войны. Концепция формы здания основана на задаче сохранения в качестве центрального экспоната легенды отечественного флота — первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол». В настоящий момент лодка уже полностью восстановлена внешне и активно реставрируется изнутри.

Среди участников прогулки на президентском катере от Петербурга до Кронштадта были президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент переходного периода Мали Ассими Гоита, президент Эритреи Исайяс Афеворки и лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Также с ними к Музею военно-морской славы прибыли главы делегаций еще трех стран — заместитель председателя Верховного совета Судана, премьер-министр Объединенной Республики Танзания и вице-президент Экваториальной Гвинеи.

Все они ранее принимали участие в саммите Россия — Африка, состоявшемся в Санкт-Петербурге 27—28 июля.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Этот космодром станет безальтернативным вариантом для старта российских межпланетных миссий
"Награда уплыла из-под носа этой группы астрономов просто потому, что им не хватило смелости опубликовать столь странный результат"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир