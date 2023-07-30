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16:55 (мск), источник: ТАСС

В Киеве начали снимать герб СССР с монумента «Родина-мать»

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Изображение герба Советского Союза начали демонтировать с памятника «Родина-мать», расположенного в Киеве. Об этом сообщил Александр Ткаченко, которого в четверг Верховная рада отправила в отставку с поста министра культуры и информационной политики.

Источник: РИА "Новости"

«Начали демонтировать советский герб. Скоро “Родина-мать” станет “Украиной-матерью” во всех смыслах», — написал он в Telegram-канале. Ткаченко сопроводил свою публикацию фотографией и видео, на которых видно, как рабочие снимают изображение пучка колосьев с правой стороны герба Советского Союза, расположенного на щите в руках женщины, олицетворяющей Родину-мать.

После 2015 года на Украине в рамках так называемой декоммунизации возникла идея заменить герб СССР на «Родине-матери» на трезубец, соответствующий изображению на малом государственном гербе страны. Работы неоднократно откладывали из-за высокой стоимости и опасений, что демонтаж герба нарушит устойчивость статуи.

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины 13 июля выдала разрешение на демонтаж герба СССР. Ткаченко сообщал, что работы по трансформации монумента должны быть завершены до 24 августа — Дня независимости Украины. Общая стоимость работ, по его словам, составит 28 млн гривен ($765 тыс.).

Подготовительные работы к демонтажу герба СССР начали проводить еще 20 июля. В субботу генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что памятник «Родина-мать» будет переименован в «Украину-мать».

Монументальная скульптура «Родина-мать» расположена на правом берегу Днепра. Она была открыта на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. Памятник считается самым высоким в Европе — высота с постаментом достигает 102 м. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой — щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.

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