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21:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Ермак анонсировал переговоры Украины и США о гарантиях безопасности на следующей неделе

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на следующей неделе начнутся переговоры с США в рамках двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности. Соглашение — следующий этап реализации декларации, подписанной G7 на саммите НАТО в Вильнюсе.

Источник: РИА "Новости"

«Эти гарантии будут действовать до приобретения Украиной членства в НАТО, что является самой надежной гарантией безопасности», — написал Ермак в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Украина постепенно приступает к обсуждению конкретных обязательств с каждой из стран, подписавшей декларацию.

Он уточнил, что Украина постепенно приступает к обсуждению конкретных обязательств с каждой из стран, подписавшей декларацию.

На саммите НАТО в Вильнюсе Страны G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия, Канада) подписали декларацию о предоставлении Украине гарантий безопасности. Согласно декларации, каждая страна G7 должна провести переговоры с украинской стороной для решения «конкретных долгосрочных обязательств».

Среди гарантий в общем документе указаны развитие оборонной промышленности Украины, обмен разведданными, передача современного вооружения, включая средства ПВО, артиллерию, дальнобойное оружие, бронетехнику, разработки механизма по возмещению Россией убытков, а также продолжение санкционного давления. В ответ Украина обязуется провести судебные, экономические реформы для повышения прозрачности политической системы.

Лусине Баласян

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