На Украине анонсировали обсуждение «формулы мира» в Саудовской Аравии

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России.
«Готовим следующую встречу советников лидеров государств по реализации формулы мира… Зеленского, которая состоится в Саудовской Аравии», — написал Ермак.
Отмечается, что пункты «формулы мира» уже обсуждаются с представителями более 50 стран.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «формула мира» Зеленского представляет собой «набор ультимативных требований к России», с помощью которых Киев пытается добиться выплаты репараций и организации неправомерного «судилища» над российскими властями.