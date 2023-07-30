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21:48 (мск), источник: © РИА Новости

На Украине анонсировали обсуждение «формулы мира» в Саудовской Аравии

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем в телеграм-канале подтвердил проведение в Саудовской Аравии встречи советников лидеров государств для обсуждения украинской «формулы мира».

Источник: © РИА Новости

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России.

«Готовим следующую встречу советников лидеров государств по реализации формулы мира… Зеленского, которая состоится в Саудовской Аравии», — написал Ермак.

Отмечается, что пункты «формулы мира» уже обсуждаются с представителями более 50 стран.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «формула мира» Зеленского представляет собой «набор ультимативных требований к России», с помощью которых Киев пытается добиться выплаты репараций и организации неправомерного «судилища» над российскими властями.

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