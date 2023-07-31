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02:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Режиссер Оливер Стоун: Путин не такой, каким его изображают на Западе

Российский президент Владимир Путин в действительности не такой, каким его пытаются выставить на Западе. Такое мнение выразил американский режиссер Оливер Стоун в эпизоде подкаста Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда. По его словам, он не заметил в высказываниях главы государства никакой «воинственности», когда брал у него интервью в 2017 году.

Источник: РИА "Новости"

Он вспомнил свою беседу с главой государства в 2017 году во время съемок документального фильма о нем. По словам режиссера, он не заметил в высказываниях Путина никакой «воинственности», когда брал у него интервью.

«Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия», — считает Стоун.

К примеру, отметил он, тогда российский лидер называл политиков из США «американскими партнерами», а также стремился к конструктивному сотрудничеству.

Режиссер добавил, что в настоящее время главными врагами Вашингтона являются Москва и Пекин, хотя несколько лет назад они были «потенциальными союзниками и друзьями».

«Мы упустили эту возможность», — посетовал он.

Ранее американский правозащитник и политик Аджаму Барака обвинил Запад во лжи об изоляции Путина, комментируя соответствующую статью CNN. Он напомнил, что десять процентов мирового населения, которые составляют западные страны, еще не являются всем миром.

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