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Спецоперация на Украине
02:51 (мск), источник: Коммерсантъ

The Times: Британия уничтожила до 2014 года 43 танка Challenger 2

Великобритания в 2010—2014 годах уничтожила 43 танка Challenger 2, сообщила The Times со ссылкой на раскрытую информацию. Это обошлось налогоплательщикам в £4,3 млн. Как пишет газета, эти танки сейчас могли бы быть направлены на Украину.

Источник: AP 2023

Правительство Великобритании закупило 386 Challenger 2 в 1990-х годах. До 2010-го было утилизированы 40 из них. Сейчас известно, что Минобороны планирует сократить число танков с 227 до 148. Ожидается также обновление машин до Challenger 3. 75 Challenger 2 были помещены на длительное хранение.

Глава комитета по обороне Палаты общин Тобиас Эллвуд предлагает отправить Украине находящиеся на длительном хранении 75 танков.

Вместе с тем он отмечает, что количество исправных танков у Великобритании может быть на уровне одного танкового полка — около 44 единиц.

Представитель Минобороны Великобритании напомнил газете, что Украине была поставлена эскадрилья Challenger 2 из парка танков повышенной готовности.

«Передача танков, находящихся на длительном хранении, не поможет Украине так эффективно», — сказал представитель ведомства.

Великобритания стала первой страной, которая одобрила поставки Украине тяжелых танков западного производства. Всего Киеву было направлено 14 Challenger 2, а также 4 тыс. боеприпасов для них.

Леонид Уварчев

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