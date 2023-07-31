The Times: Британия уничтожила до 2014 года 43 танка Challenger 2

Правительство Великобритании закупило 386 Challenger 2 в 1990-х годах. До 2010-го было утилизированы 40 из них. Сейчас известно, что Минобороны планирует сократить число танков с 227 до 148. Ожидается также обновление машин до Challenger 3. 75 Challenger 2 были помещены на длительное хранение.
Глава комитета по обороне Палаты общин Тобиас Эллвуд предлагает отправить Украине находящиеся на длительном хранении 75 танков.
Вместе с тем он отмечает, что количество исправных танков у Великобритании может быть на уровне одного танкового полка — около 44 единиц.
Представитель Минобороны Великобритании напомнил газете, что Украине была поставлена эскадрилья Challenger 2 из парка танков повышенной готовности.
«Передача танков, находящихся на длительном хранении, не поможет Украине так эффективно», — сказал представитель ведомства.
Великобритания стала первой страной, которая одобрила поставки Украине тяжелых танков западного производства. Всего Киеву было направлено 14 Challenger 2, а также 4 тыс. боеприпасов для них.