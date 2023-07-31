В Госдуме будут добиваться полного запрета вейпов в России

Хамзаев напомнил, что в Казахстане члены межведомственной комиссии проголосовали за введение запрета на продажу, импорт, экспорт и производство электронных сигарет, жидкостей и ароматизаторов к ним.
«Считаю, что о подобном запрете вейпов стоит подумать всем странам постсоветского пространства… Считаю, что в конечном итоге мы также поступательно придем к полному запрету вейпов в России. Буду добиваться этого и призывать своих коллег», — сказал он.
Хамзаев считает, что ограничительные меры в части реализации вейпов должны стоять на повестке дня экономических союзов, в которые входит Россия. По его словам, это вопрос здоровья людей и безопасности.
«Тем более, именно через наши братские страны вейпы и прочие электронные сигареты завозятся в Россию», — подчеркнул он.