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03:58 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме будут добиваться полного запрета вейпов в России

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Всем странам постсоветского пространства следует подумать о полном запрете вейпов, Россия также может прийти к такому запрету, этого надо добиваться, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР).

Источник: © РИА Новости

Хамзаев напомнил, что в Казахстане члены межведомственной комиссии проголосовали за введение запрета на продажу, импорт, экспорт и производство электронных сигарет, жидкостей и ароматизаторов к ним.

«Считаю, что о подобном запрете вейпов стоит подумать всем странам постсоветского пространства… Считаю, что в конечном итоге мы также поступательно придем к полному запрету вейпов в России. Буду добиваться этого и призывать своих коллег», — сказал он.

Хамзаев считает, что ограничительные меры в части реализации вейпов должны стоять на повестке дня экономических союзов, в которые входит Россия. По его словам, это вопрос здоровья людей и безопасности.

«Тем более, именно через наши братские страны вейпы и прочие электронные сигареты завозятся в Россию», — подчеркнул он.

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