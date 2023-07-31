Путешествия по России: названы интересные места Владивостока Мы предлагаем духовно насытиться прогулкой по столице Приморского края и всего Дальневосточного федерального округа города - Владивостоку
Фоторепортажи
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
24Выбраны самые забавные снимки домашних животных 2023 года
09:42 (мск), источник: ТАСС

Пушилин сообщил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское

По словам врио главы ДНР, противник понес большие потери.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Российские силы вытеснили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Старомайорское. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Наши подразделения смогли выбить противника, противник понес большие потери и в личном составе, и в технике», — сказал Пушилин.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Этот космодром станет безальтернативным вариантом для старта российских межпланетных миссий
"Награда уплыла из-под носа этой группы астрономов просто потому, что им не хватило смелости опубликовать столь странный результат"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта