Песков: Контрнаступление Киева не получается так, как оно задумывалось

«Никаких успехов у киевского режима нет. Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации. Очевидно, что контрнаступление у Украины не получается так, как оно задумывалось в Киеве», — отметил представитель Кремля.
Напомним, «грандиозное» контрнаступление, которое широко анонсировали украинские и западные СМИ на протяжении нескольких месяцев, началось 4 июня. Однако, несмотря на громкие заявления киевских политиков, манёвр обернулся для ВСУ огромными потерями, которые, по данным Минобороны РФ, уже превысили 26 тысяч. Киевские власти признали медленный ход контрнаступления, но в провале почему-то решили обвинить западных партнёров. Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер и вовсе заявил о завершении контрнаступления Украины из-за неудач на фронте.