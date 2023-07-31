Атака беспилотников, переговоры по Украине и инициативы Африки. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Владимир Путин работает в Кремле. Крупных публичных мероприятий у президента не будет ни в понедельник, ни во вторник.
Глава государства в течение двух дней планирует провести рабочие встречи с председателями палат парламента — Вячеславом Володиным (в середине дня понедельника) и Валентиной Матвиенко (во вторник).
Даты визита президента РФ в Турцию не определены — «с позавчерашнего дня, когда на этот вопрос отвечал Путин, ничего не поменялось». «Телефонный разговор [с президентом Турции Тайипом Эрдоганом], как и сказал Путин, планируется на среду».
«Меры безопасности и так усилены», чтобы «организовать защиту на высоком уровне от террористических ударов» киевского режима — и Москвы, и других регионов. «Еще и еще раз подтверждается сущность киевского режима».
О конкретных шагах должно сообщать Минобороны. О типах атаковавших Москву беспилотников «информацию предоставляют специальные службы».
«Безопасность граждан и государственных структур — это понятия в одной плоскости. Я бы здесь не стал дифференцировать [защиту жилых домов и зданий министерств]».
«Вряд ли это [можно считать успехом Киева]». «Киевский режим находится в другой ситуации».
«Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось в Киеве. Очевидно, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, расходуются неэффективно, расходуются бесцельно». И это «вызывает вопросы» и «большой дискомфорт у налогоплательщиков» в западных столицах. Террористические удары Киева призваны как-то компенсировать это впечатление.
О переговорах по Украине в Саудовской Аравии
«Россия будет следить за этой встречей». Предстоит только определить, «какие цели ставятся».
Любые попытки урегулирования «достойны положительной оценки».
«Никаких предпосылок нет» для урегулирования конфликта при участии нынешнего киевского режима, «он не хочет и не может хотеть мира», так как используется для борьбы с Россией.
О гарантиях США для Украины
«Следить будут» за ходом обсуждения гарантий США Украине для «борьбы с Россией».
«Разумеется, это идет вразрез с пониманием тезиса неделимости безопасности, то есть фактически они продолжают линию на то, чтобы заниматься вопросами безопасности Украины в данном случае в ущерб безопасности нашей страны».
«Это будет вести к ухудшению ситуации с безопасностью на европейском континенте».
О совместном заявлении по африканской инициативе
«Было понимание, что основные параметры состоявшейся дискуссии будут закреплены в совместном заявлении».
Поскольку президент ЮАР Сирил Рамапоса является организатором мероприятий на этот счет, российский проект заявления был передан ему. «Как только будет понимание», что текст всеми согласован, Претория его опубликует.
«Министр [обороны РФ Сергей Шойгу] уже доклады сделал, но не знаю, насколько детально». Конечно, визит очень важный.
«Не нужно ставить в один смысловой ряд то, как Кремль оценивает [переворот в Нигере] и после того — [руководитель ЧВК “Вагнер” Евгений] Пригожин», приветствовавший смену власти в республике.
«Что касается Кремля, мы очень внимательно это отслеживаем». «Происходящее там вызывает серьезную обеспокоенность» — и у Москвы, и у всех участников саммита Россия — Африка, который проходил в Санкт-Петербурге.
«Мы хотим, чтобы как можно скорее Нигер вернулся в конституционное русло». РФ призывает стороны к сдержанности.
О характеристике Путина со стороны Оливера Стоуна
«Никакая погода не меняется» в западном медиапространстве, несмотря на заявление режиссера Оливера Стоуна, что Путин «не такой монстр», каким изображается в западных СМИ.
«Оливер Стоун — он никого не обвинял, он констатирует свою точку зрения». «Он всегда свободен в своей точке зрения». Режиссер хорошо знает Путина.