13:48 (мск), источник: РБК
Шойгу заявил об отчаянных и безуспешных атаках Украины
Россия построила сильную оборону и Украина, хотя и ведет в атаки новые силы, не может добиться успехов, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.
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«Командование вооруженных сил Украины отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций. Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено», — сказал он.
Министр рассказал, что российские военные сорвали атаку украинских на ореховском направлении (Запорожская область). В районе населенного пункта Работино (южнее Орехова)
Он также перечислил взятые под контроль России населенные пунктах на красно-лиманском направлении: Сергеевка (о контроле над ней Минобороны сообщило 25 июля) и Ковалевка, а также станции Молчановка (Молчаново в Харьковской области, о контроле над ней сообщили 19 июля).
Материал дополняется.