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13:48 (мск), источник: РБК

Шойгу заявил об отчаянных и безуспешных атаках Украины

Россия построила сильную оборону и Украина, хотя и ведет в атаки новые силы, не может добиться успехов, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

Спецоперация на Украине
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Командование вооруженных сил Украины отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций. Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено», — сказал он.

Министр рассказал, что российские военные сорвали атаку украинских на ореховском направлении (Запорожская область). В районе населенного пункта Работино (южнее Орехова) 26—27 июля были уничтожены более 400 украинских военных, 31 танк (в том числе три немецких Leopard и два французских), и 32 боевые бронированные машины, сообщил Шойгу.

Он также перечислил взятые под контроль России населенные пунктах на красно-лиманском направлении: Сергеевка (о контроле над ней Минобороны сообщило 25 июля) и Ковалевка, а также станции Молчановка (Молчаново в Харьковской области, о контроле над ней сообщили 19 июля).

За июль, отметил Шойгу, украинские силы потеряли более 20 тыс. человек и более 2,2 тыс. единиц различного вооружения (среди них 10 танков Leopard, 11 боевых машин пехоты Bradley и другая западная техника).

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