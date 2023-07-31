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19:39 (мск), источник: ТАСС

В Албании задержали бывшего бойца Освободительной армии Косова по ордеру Спецсуда в Гааге

Дритана Годжая подозревают в «препятствовании отправлению правосудия путем запугивания и создания препятствий для выполнения официальными лицами своих обязанностей».

Источник: AFP 2023

ГААГА, 31 июля. /ТАСС/. Власти Албании задержали бывшего бойца Освободительной армии Косова (ОАК) Дритана Годжая, который подозревается Специальным судом в Гааге в препятствовании отправлению правосудия. Об этом говорится в пресс-релизе базирующейся в Нидерландах инстанции.

Как отметили в суде, в отношении Годжая выдан ордер на арест «по подозрению в препятствовании отправлению правосудия путем запугивания и создания препятствий для выполнения официальными лицами своих обязанностей».

Ранее Спецсуд обратился к албанским властям с просьбой о содействии в его задержании. Годжай будет находиться в Албании в ожидании решения местных властей по его передаче в следственный изолятор в Гааге.

Специальный суд по Косову учрежден для рассмотрения серьезных преступлений, совершенных в 1998—2000 годах в Косове. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к наркоторговле, похищениям и убийствам, а также к торговле человеческими органами. Для обеспечения независимости работы судебной инстанции ее было решено разместить в Гааге.

В мае 2022 года Спецсуд приговорил двух бывших членов ОАК Хасни Гукати и Насима Харадиная к 4,5 года тюремного заключения и штрафу в размере €100 за препятствование отправлению правосудия.

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