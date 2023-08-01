Буркина-Фасо и Мали будут считать объявлением им войны интервенцию в Нигер

«Мали и Буркина-Фасо предупреждают, что любая военная интервенция в Нигер будет рассматриваться как объявление войны Буркина-Фасо и Мали», — говорится в совместном заявлении (цитата по AFP). Они также пригрозили выйти из ЭКОВАС, в котором у них приостановлено членство из-за военных переворотов.
Гвинейский национальный комитет по сплочению и развитию в Twitter заявил о поддержке новых властей Нигера. Гвинея «по-прежнему убеждена, что новые власти сделают все, чтобы гарантировать стабильность и согласие в Нигере и субрегионе». Комитет раскритиковал заявление ЭКОВАС о планах по военному вмешательству.
Мятеж начался рано утром 26 июля. Его возглавили военнослужащие президентской гвардии, которой руководил генерал Абдурахман Чиани. Военные ввели в стране комендантский час, приостановили действие конституции, а также запретили любую политическую активность партий. 28 июля генерал Чиани был назван новым президентом Нигера.
ЭКОВАС 30 июля во итогам экстренного саммита дал участникам мятежа неделю на освобождение президента Мохамеда Базума и восстановление конституционного строя. В противном случае организация пригрозила военным вмешательством. В ЭКОВАС входят 15 государств, включая Нигер, Мали, Буркино-Фасо и Гвинею, но членство последних трех государств приостановлено из-за военных переворотов в 2021—2022 годах.
В Мали и Буркина-Фасо последнее время во многом поддерживают Россию. Территории этих государств, а также Нигера ранее были французской колонией. В Нигере после мятежа прошли митинги в поддержку военных, участники которых использовали российские флаги.