На Украине признали рост проблемы уклонения от мобилизации в ВСУ

«Я думаю, это большая проблема, потому что она нарастает. Если по-простому сказать, это препятствование действиям Вооруженных сил. Я думаю, что рано или поздно правоохранительные органы и на эту проблему обратят особое внимание. Если бы все было по закону, то не было бы никаких проблем», — сказал он в ответ на вопрос, угрожает ли реализации мобилизационных планов деятельность на Украине Telegram-каналов, которые помогают мужчинам избежать мобилизации в ВСУ.
Павлюк утверждает, что масштабы уклонения от мобилизации связаны с отношением общества к службе в украинской армии во время военного положения, а не только с методами работы территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов в России).
«Я думаю, это очень большая проблема общества, с которой требуется уже сейчас начинать бороться. Не только искать проблематику в самих сотрудниках ТЦК, которые исполняют свои обязанности — да, где плохо, где перегибают, где потеряли почву под ногами, — но это проблема общества», — пояснил он.
Власти Украины ввели военное положение в стране 24 февраля 2022 года. В этот же день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Действие указов о военном положении и мобилизации продлевалось неоднократно. В последний раз Рада продлила его 27 июля сроком на 90 суток.