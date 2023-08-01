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09:29 (мск), источник: ТАСС

Посольство Франции в Нигере объявило об эвакуации французов в «самом скором времени»

Об этом сообщило Agence France Presse со ссылкой на диппредставительство.

Источник: AP 2023

ПРЕТОРИЯ, 1 августа. /ТАСС/. Посольство Франции в Нигере объявило об эвакуации французских граждан из страны в «самом скором времени». Об этом сообщило Agence France Presse со ссылкой на диппредставительство.

Накануне военные, совершившие в Нигере государственный переворот, обвинили Францию и ее союзников в намерении начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума.

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