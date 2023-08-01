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13:13 (мск), источник: ТАСС

Атака беспилотника, расширение БРИКС и подвиг танкиста. Темы брифинга Пескова

Новая атака украинских беспилотников на Москву, расширение БРИКС, а также подвиг российского танкиста стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. В планах — встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Крупных публичных мероприятий не ожидается.

Об атаке беспилотника

«Комментировать с экспертной точки зрения это могут и должны только военные».

«Угроза существует, она очевидна. Меры принимаются».

В Кремле «не видят» аналогий с терактом 11 сентября в атаке беспилотников на «Москва-Сити».

О расширении БРИКС

«Действительно, тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня», в том числе саммита в ЮАР. «Эта тема стоит, она в работе».

«В рамках БРИКС существуют определенные нюансы среди членов в теме расширения», их обсудят на саммите. «По нюансам будем определяться», «главы государств будут говорить о своей позиции».

«Это очень важная тема, потому что мы видим, что все больше и больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе». Интерес «свидетельствует о большом потенциале» и «прикладном значении» объединения.

Во время загрузки произошла ошибка.

О подвиге танкиста

«Конечно, видели» запись, на которой российский танк в одиночку поражает целую бронероту ВСУ.

«Такой героизм, такой профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за наших военных». «С большой долей уверенности» героя ролика наградят.

В Кремле не думают, что этот ролик повлияет на мнение Запада о силе российской армии, реалии там «поймут со временем, скорее всего».

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