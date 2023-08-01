Атака беспилотника, расширение БРИКС и подвиг танкиста. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. В планах — встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Крупных публичных мероприятий не ожидается.
«Комментировать с экспертной точки зрения это могут и должны только военные».
«Угроза существует, она очевидна. Меры принимаются».
В Кремле «не видят» аналогий с терактом 11 сентября в атаке беспилотников на «Москва-Сити».
«Действительно, тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня», в том числе саммита в ЮАР. «Эта тема стоит, она в работе».
«В рамках БРИКС существуют определенные нюансы среди членов в теме расширения», их обсудят на саммите. «По нюансам будем определяться», «главы государств будут говорить о своей позиции».
«Это очень важная тема, потому что мы видим, что все больше и больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе». Интерес «свидетельствует о большом потенциале» и «прикладном значении» объединения.
«Конечно, видели» запись, на которой российский танк в одиночку поражает целую бронероту ВСУ.
«Такой героизм, такой профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за наших военных». «С большой долей уверенности» героя ролика наградят.
В Кремле не думают, что этот ролик повлияет на мнение Запада о силе российской армии, реалии там «поймут со временем, скорее всего».