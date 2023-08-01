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13:17 (мск), источник: Ведомости

Песков: экипаж остановившего колонну ВСУ российского танка наградят

Экипаж российского танка, в одиночку остановившего продвижение восьми единиц техники ВСУ, с большой степенью вероятности представят к госнаградам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине

«С большой долей уверенности могу сказать, что да», — ответил он на вопрос журналистов, наградят ли экипаж.

Песков добавил, что в Кремле видели сам ролик боя, отметив, что продемонстрированный профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за российских военных.

«Это совершенно уникальные кадры и уникальная ситуация, которую, конечно, можно почти в учебниках разбирать», — сказал он.

Бой, о котором идет речь, произошел в Запорожской области у Времевского выступа. Колонна ВСУ, как сообщали военкоры, состояла из двух танков и шести MRAP M1224 MaxxPro. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» отмечал, что бой состоялся ближе к началу украинского контрнаступления. При этом видеозапись боя, полученная с беспилотника, распространилась в сети 29 июля. Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин после этого поручил наградить экипаж российского танка.

ВСУ начали активные наступательные действия 4 июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии. По данным Минобороны, которые приводил министр Сергей Шойгу в июле, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 26 000 человек.

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