17:15 (мск), источник: Ведомости
Матвиенко предложила создать Совет по интеграции новых регионов
Спикер Совета Федерации отчиталась перед президентом о работе палаты в весеннюю сессию.
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вслед за председателем Госдумы Вячеславом Володиным встретилась с президентом, чтобы рассказать о работе парламента в весеннюю сессию. Для успешной интеграции новых регионов в состав России необходимо создать отдельный совет при верхней палате, предложила Матвиенко.
Для работы этого органа необходимо «начинать все с чистого лица»: с законодательства, нормативных актов, считает она. Этот совет также может заниматься парламентским контролем по ключевым вопросам происходящего на этих территориях. «У нас есть такой опыт: у нас есть отдельный совет по [вопросам развития] лесного комплекса; мы создали совет по региональному здравоохранению, поскольку мы всё время делаем акцент на регионы, на субъекты, и очень много вопросов удалось решить», — цитирует Матвиенко пресс-служба Кремля.
По ее словам, много времени Совет Федерации уделял новым регионам и ходу специальной военной операции, поддержке военных и их семей. Всего по этому вопросу было принято 60 законов, причем, как отметила Матвиенко, это было сделано «оперативно». Помимо этого принимались законодательные акты по интеграции новых субъектов в правовое, экономическое, социальное пространство России. «Знаю, что вы держите эти вопросы на личном контроле. Достаточно много принято законов, хотя процесс еще не завершен до конца», — подчеркнула она.
Всего за время работы в весеннюю сессию Совет Федерации одобрил порядка 500 законов, заявила Матвиенко. По ее словам, среди них наиболее приоритетными стали вопросы поддержки экономики и отечественного бизнеса в условиях санкций. «Порядка 80 — это социально значимые законы, которые были приняты нами во исполнение поручений, данных вами в послании Федеральному собранию, и закрепили ваши инициативы по поддержке семей с детьми, по поддержке граждан», — пояснила она.
Матвиенко также рассказала главе государства о региональной работе палаты. Она делится на несколько направлений, в том числе межбюджетные отношения, формирование инвестиционных программ, социальная газификация, а также детское здравоохранение. «За эти годы у нас должно быть построено 53 новые больницы, поликлиники для детей, 22 детские больницы (краевые, областные) строятся. То есть в ближайшие несколько лет будет серьезный результат по полной модернизации детских медицинских учреждений», — добавила она.
Помимо этого спикер напомнила о ряде международных мероприятий под патронатом СФ: Х Невский экологический форум в Санкт-Петербурге, Х форум регионов России и Белоруссии, проект «Поезд памяти» вместе со странами ЕАЭС. Сенаторы также приняли в России 56 делегаций разного уровня, состоялось 57 поездок сенаторов в 24 страны. «Хотят слышать точку зрения России, [проявляют] уважительное отношение к России, поэтому “золотой миллиард” и “коллективный Запад” — это далеко не весь мир», — указала она.
В заключение она напомнила о едином дне голосования 10 сентября, когда будут избираться 20 губернаторов, 26 законодательных собраний. «Состав сенаторов обновится примерно на 40% из состава сенаторов из этих регионов. Каждый сентябрь, в дни единого голосования, к нам приходят новые, свежие люди, вливается, что называется, новая кровь: это самые достойные и уважаемые люди из регионов, каждый со своей школой, опытом», — заключила Матвиенко.
Путин в свою очередь поблагодарила Матвиенко за внимание к вопросам социального характера, в том числе за поддержку семьи, детства, материнства. «Надеюсь, что после небольших каникул работа в таком серьезном, напряженном ключе будет продолжена», — добавил он.