Пентагон обещал пересадить украинских лётчиков на F-16 через несколько месяцев

«Я бы сказала, что в эти предстоящие несколько месяцев мы будем напряжённо работать, особенно с некоторыми ключевыми европейскими союзниками, над тем, чтобы гарантировать получение украинцами необходимых им платформ, а также, конечно, подготовки. Речь идёт о достаточно сложной платформе», — заметила Карлин.
Помощник шефа Пентагона добавила, что США активно обсуждают этот вопрос с Данией и Нидерландами, которые вызвались координировать усилия по передаче самолетов ВСУ. Она объяснила, что передача необученным украинским бойцам сложной техники результатов на фронте не приносит.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что украинских пилотов «скоро» начнут учить управлению американскими истребителями F-16.