Минск отреагировал на обвинения Варшавы в нарушении воздушного пространства

«Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными, и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы», — говорится в заявлении пресс-службы министерства, распространённого во вторник.
Подчеркивается, что «сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле “одна бабка сказала” и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было».
В белорусском министерстве также обратили внимание, что «еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру — видимо, посоветововавшись со своими закокеанскими хозяевами, — уже сообщили, что “пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами”.
МИД Польши заявил во вторник вечером, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны, поэтому в министерство был вызван поверенный в делах посольства Белоруссии, ему заявлен решительный протест.
При этом министерство нацобороны Польши сообщило, что решено увеличить количество войск на границе с Белоруссией из-за нарушения воздушного пространства белорусскими вертолетами.
Там пояснили, что пересечение границы произошло в районе Беловежи на очень малой высоте, что «затрудняет обнаружение радиолокационными системами». До этого радиостанция Zet сообщила, что появление на польско-белорусской границе белорусских вертолётов обеспокоило жителей востока Польши.
Как выяснилось, белорусская сторона заранее предупредила польскую погранстражу о планируемом патрулировании границы с воздуха.
При этом в командовании польской армии тогда заверили, что польское воздушное пространство не было нарушено, признав, что при определенной высоте полёта в некоторых местах может показаться, что вертолёты находятся совсем рядом с польской границей. Радиостанция также сообщала, что Белоруссия использовала при патрулировании штурмовой вертолет Ми-24 в сопровождении Ми-8.