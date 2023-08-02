За превышение скорости на электросамокате могут начать наказывать

«С 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в ПДД, которые устанавливают требования к пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ), однако их соблюдение зачастую игнорируется. Одна из причин: отсутствие ответственности за нарушение норм ПДД новой категорией участников дорожного движения — лицами, управляющими СИМ», — пояснил Шейкин необходимость этой инициативы.
Сенатор сообщил агентству, что планирует вносить этот законопроект на рассмотрение в Госдуму осенью.
Так, при превышении установленной скорости на величину более пяти, но не более десяти километров в час предполагается наложение административного штрафа в размере 800 рублей. За аналогичное правонарушение, зафиксированное камерой, предполагается штраф в размере 500 рублей.
Превышение установленной скорости на величину более десяти, но не более 15 километров в час влечет наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей, а при его фиксации камерой — 2500 рублей.
Если скорость окажется выше на величину более 15, но не более 20 километров в час, то штраф составит четыре тысячи рублей. Фиксация этого правонарушения камерой влечет наложение административного штрафа в размере 3500 рублей.
При превышении установленной скорости движения СИМ или велосипеда на величину более 20 километров в час предполагается наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей, а в случае фиксации его камерой — 4500 рублей.
Сенатор также внесет проект о штрафах за нетрезвое вождение электросамокатов
Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, КоАП предлагается дополнить новой статьей «Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения».
«Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», — говорится в тексте документа.
Кроме того, законопроект предполагает наказание за невыполнение лицом, использующим для передвижения велосипед, электросамокат или другое средство индивидуальной мобильности, требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Согласно тексту документа, это правонарушение влечет наложение «административного штрафа в размере 10 тысяч рублей».
Сенатор предложил ввести штраф за вождение электросамокатов вдвоем
За вождение электросамоката вдвоем и более лицами, а также за другие подобные нарушения планируется налагать административный штраф в размере 2 тысяч рублей.
Оставление водителем СИМ или велосипеда места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовного наказуемого деяния влечёт наложение административного штрафа «в размере 5 тысяч рублей».
Невыполнение требования сотрудника полиции об остановке велосипеда, электросамоката или другого СИМ повлечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей.
Отдельно говорится о нарушении ПДД водителем велосипеда, электросамоката или другого СИМ в процессе дорожного движения.
За движение по проезжей части дороги в нарушении ПДД предполагается штраф в размере 2 тысяч рублей, а при фиксации его камерой — 1500 рублей.
За неправильное пересечение проезжей части дороги предполагается штраф в размере 2000 рублей или 1500 рублей при фиксации камерой.
Движение на СИМ, масса которого превышает 35 кг, по пешеходным зонам и тротуарам влечёт наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей или 2500 рублей при фиксации камерой.
Наказание за эти правонарушения в состоянии алкогольного опьянения ужесточается и влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.