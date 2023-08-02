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13:11 (мск), источник: © РИА Новости

В Балтийском море начались военно-морские учения «Океанский щит-2023»

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Балтийском море начались учения «Океанский щит — 2023» с участием более 30 боевых кораблей и катеров ВМФ России, а также 30 летательных аппаратов и около 6 тысяч военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Со 2 августа в акватории Балтийского моря под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова проводится военно-морское учение “Океанский щит-2023”. К учению привлекается свыше 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, 30 летательных аппаратов морской авиации и Воздушно-космических сил России, порядка 6 тысяч военнослужащих», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что в ходе учений «планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различного уровня по управлению силами (войсками)».

Будут отработаны мероприятия по защите морских коммуникаций, перевозки войск и воинских грузов, а также по обороне морского побережья.

Всего планируется выполнить более 200 боевых упражнений, в том числе с практическим применением оружия.

После окончания учения корабли совершат межфлотские переходы в пункты постоянного базирования, а авиация вернется на свои аэродромы, уточнили в Минобороны.

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