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13:51 (мск), источник: © РИА Новости

Путин согласился приехать в Турцию, утверждает канцелярия Эрдогана

СТАМБУЛ, 2 авг — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре договорились о визите российского лидера, сообщила канцелярия Эрдогана.

Источник: © РИА Новости

«Президент Эрдоган провел телефонный разговор в среду с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию», — говорится в полученном РИА Новости заявлении.

Дата визита не указана.

Кроме того, Эрдоган заверил Путина, что Анкара продолжит усилия по возобновлению зерновой сделки. По его словам, если черноморская инициатива не будет действовать длительное время, это никому не пойдет на пользу. В разговоре турецкий лидер охарактеризовал сделку как «мост мира».

Справка
Что известно о прекращении зерновой сделкиСделку продлевали три раза, последние два — сроком на 60 дней. При этом Москва указывала, что российская часть сделки, которая не реализовывалась, также должна быть выполнена.

Как рассказывал Путин, он обсуждал с Эрдоганом возможность личной встречи, в том числе получил приглашение приехать с визитом.

Но в период предвыборной кампании в Турции стороны отказались от поездки, чтобы на теме визита никто не мог спекулировать. Оппоненты Эрдогана могли бы расценить визит Путина, как попытку повлиять на внутренние дела.

Помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков подтверждал, что Москва и Анкара планируют визит президента России в Турцию, но о конкретных сроках стороны не договаривались.

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