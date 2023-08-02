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14:02 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД Китая прокомментировали планы США по вооружению Тайваня

ПЕКИН, 2 авг — РИА Новости. МИД КНР, комментируя планы США поставить военную помощь Тайваню, заявил, что никто не должен недооценивать решимость китайского народа защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Источник: © РИА Новости

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писала, что президент США Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины. Ранее Байден распорядился выделить оборонную помощь Тайваню на 345 миллионов долларов.

«Поставки Соединенными Штатами оружия Тайваню серьезно нарушают принцип “одного Китая” и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, наносят серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, разрушают китайско-американские отношения и мир и стабильность Тайваньского пролива», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Сообщается, что Китай выражает серьезное недовольство и протест в связи с этим. МИД также призвал США прекратить любые формы военного взаимодействия с островом, а также перестать «создавать факторы напряженности в Тайваньском проливе».

«Никто не должен недооценивать твердую решимость, волю и способность китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность», — отмечается в заявлении.

В середине июля председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники должны ускорить поставки вооружения на Тайвань, чтобы повысить обороноспособность острова. По словам Милли, в первую очередь Тайвань нуждается в средствах ПВО и в той технике, которая может наносить удары по морским целям с земли. Он добавил, что США рассматривают возможности по изменению мест базирования своего контингента в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

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