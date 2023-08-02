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14:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль подтвердил подготовку возможной встречи Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом договорился о подготовке возможной встречи, сообщил Кремль. В канцелярии Эрдогана говорили, что российский президент согласился приехать в Турцию.

Источник: Reuters

По данным Кремля, лидеры двух стран обсудили зерновую сделку, из которой Россия вышла с 18 июля. Владимир Путин заявил, что в «условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее очередное продление потеряло смысл».

Он заверил, что готов вернуться к договоренностям, «как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией».

Кроме того, президент РФ и Турции «сконцентрировались на перспективах дальнейшего развития торгово-экономических связей, реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики, а также сотрудничества в туристической отрасли». «Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров», — говорится в пресс-релизе на сайте Кремля.

Россия приостановила участие в зерновой сделке из-за невыполнения ее условий — в частности, снятия ограничений на вывоз российских удобрений. Источники The Wall Street Journal (WSJ) на прошлой неделе сообщали, что Владимир Путин игнорировал просьбы турецкого коллеги о переговорах по возобновлению действия сделки. По данным WSJ, на телефонном разговоре настаивал Эрдоган.

Справка
Что известно о прекращении зерновой сделкиСделку продлевали три раза, последние два — сроком на 60 дней. При этом Москва указывала, что российская часть сделки, которая не реализовывалась, также должна быть выполнена.

Лаура Кеффер

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